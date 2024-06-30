Теофимо Лопес оценил свою победу над Клаггеттом

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес прокомментировал победу в поединке против Стива Клаггетта.

По словам американца, он готов выходить в ринг против лучших боксеров.

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"Я знал, каким бойцом является этот парень. Я знал, что он пойдет вперед и проверит мои кондиции. Он жесткий боец. Я не думаю, что кому-то следует его недооценивать.

Мое тело растет. Пусть и не похоже, что я смогу преуспеть в полусреднем весе, но я верю, что могу. Я хочу драться с этими великими чемпионами. С кем угодно из них. Мы никого не избегаем. Я просто хочу драться с лучшими", - приводит слова Лопеса Bad Left Hook.

Напомним, Лопес победил Клаггетта единогласным решением судей.

Ранее было названо условие, при котором Уайлдер получит титульный бой.

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