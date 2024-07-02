Майк Тайсон или Владимир Кличко: Леннокс Льюис назвал победителя боя
Легендарный боксер Леннокс Льюис поделился мнением по поводу лучшего боксера в супертяжелом весе.
Именитый спортсмен принял участие в блиц-опросе и выбирал между лучшими боксерами.
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Отметим, что Льюис считает, что Владимир Кличко был лучше Майка Тайсона.
– Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно?
– Фрэнк Бруно
– Фрэнк Бруно или Майк Тайсон?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Энтони Джошуа?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?
– Майк Тайсон
– Майк Тайсон или Владимир Кличко?
– Владимир Кличко
– Владимир Кличко или Тайсон Фьюри?
– Тайсон Фьюри
– Тайсон Фьюри или Леннокс Льюис?
– Леннокс Льюис
Ранее Мейвезер назвал лучшего супертяжеловеса в истории.
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