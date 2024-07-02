Майк Тайсон или Владимир Кличко: Леннокс Льюис назвал победителя боя

Легендарный боксер Леннокс Льюис поделился мнением по поводу лучшего боксера в супертяжелом весе.

Именитый спортсмен принял участие в блиц-опросе и выбирал между лучшими боксерами.

Читай также: "Ты не имеешь права": дядя Фьюри раскритиковал Тайсона за поражение Усику

Отметим, что Льюис считает, что Владимир Кличко был лучше Майка Тайсона.

– Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно?

– Фрэнк Бруно

– Фрэнк Бруно или Майк Тайсон?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Энтони Джошуа?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Джо Фрейзер?

– Майк Тайсон

– Майк Тайсон или Владимир Кличко?

– Владимир Кличко

– Владимир Кличко или Тайсон Фьюри?

– Тайсон Фьюри

– Тайсон Фьюри или Леннокс Льюис?

– Леннокс Льюис

Ранее Мейвезер назвал лучшего супертяжеловеса в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!