Майк Тайсон назвал легенду бокса, с которым хотел провести бой

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон высказался о своей карьере.

По словам именитого спортсмена, он разочарован, что не смог провести поединок против Джорджа Формана.

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"Я бы хотел драться с Джорджем Форманом. Было много болельщиков, которые задавались вопросом, у кого из нас был более сильный удар. Я хотел поставить точку в дискуссии", - приводит слова американца Seconds Out.

Ранее Майк Тайсон признался, кто являлся самым тяжелым соперником.

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