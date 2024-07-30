Энди Руис сделал прогноз на бой Дюбуа - Джошуа

Мексиканец уверен, что Энтони войдет в историю бокса.

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился мнением о предстоящем поединке обладателя титула IBF в его весовой категории Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа.

По словам представителя Мексики, Джошуа сможет стать трехкратным чемпионом мира в хэвивейте.

Читай также: Усик спрогнозировал победителя потенциального боя Фьюри - Джошуа

"Это будет хороший бой. У Дюбуа немного другой стиль, но не знаю. Я предвижу, что Эй Джей победит его", - приводит слова мексиканца Boxing King Media.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Энтони прошелся по Фьюри за оскорбления в сторону Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!