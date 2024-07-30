Джошуа прошелся по Фьюри за оскорбления в сторону Усика: "Я считаю его идиотом"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что рад победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира, назвав британца идиотом:

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Я рад, что Фьюри не стал абсолютным чемпионом. Я просто считаю его идиотом. Если бы на его месте был кто-то другой, я бы подумал, что это позор [то, что все четыре пояса не будут разыграны в реванше]. Я всегда говорил, что Фьюри идиот, он пренебрежительно относится к другим. Не в том смысле, что меня волнует, просто мне кажется, что он думает, что, затрагивая других людей, он чувствует себя лучше.

Я ни с кем не соперничаю. Я иду по своей дорожке, но ему приходится затрагивать людей, чтобы чувствовать себя хорошо, а так делать нельзя. То, как он пренебрежительно отзывался об Усике, называя его то кроликом, то средневесом – это нехорошо для спорта. Если я буду уважать тебя, а ты будешь уважать меня, мы сможем поднять этот спорт, и люди будут думать, что мы – два самых элитных бойца в мире. Но Фьюри будет затрагивать тебя и заставлять тебя выглядеть парнем, только что вышедшим из паба и не соответствующим твоему уровню. Тогда он уйдет и получит оплеуху, он заслужил это", - сказал Джошуа в комментарии The Mirror.

Напомним, следующий бой Джошуа проведет в сентябре. Соперником Энтони станет Даниель Дюбуа. Боксеры сойдутся на ринге в борьбе за титул IBF.

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