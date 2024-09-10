Промоутер раскрыл секрет победы над Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от предстоящего поединка его подопечного против соотечественника Энтони Джошуа.

По словам специалиста, Джошуа наиболее уязвим во время своей атаки.

"Я хочу, чтобы Энтони вышел и начал выбрасывать свою правую руку в моего парня, потому что именно в этот момент он уязвим. Джошуа легко контратаковать. Это будет показательным моментом. Интересно, как он себе поведет после того, как его потрясут.

Я не говорю сейчас о нокауте, а о первом сильном ударе, который попадет в цель. Как он на это отреагирует? Я думаю Джошуа отступит, когда его поймают. Если это так, то это будет бой моего парня", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер Джошуа предсказал, чем завершится бой с Дюбуа.

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