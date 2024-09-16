"Он был сильнее Владимира": Виталий Кличко оценил поражение украинца от Джошуа

Легенда бокса вспомнил поединок, который прошел семь лет назад.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Виталий Кличко вспомнил поражение своего брата Владимира от Энтони Джошуа.

По словам легендарного боксера, в тот вечер британец был сильнее представителя Украины.

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"История не любит слово "если". Если… Джошуа – хороший боец. Бой – это вопрос физической подготовки.

Это вопрос стратегии и психологической игры. В этом поединке Энтони был сильнее Владимира. Мое личное мнение как спортсмена: Владимир допустил несколько ошибок. Владимир был хорошо подготовлен к бою, но если… Если.

Для меня этот поединок был очень важен. Мне гораздо спокойнее и комфортнее, когда я в ринге.

Когда я в углу своего брата, я так нервничаю. Это было очень сложное сражение, но это был очень интересный поединок, очень интересный для всего спортивного сообщества, для всех поклонников бокса. Но в этом бою Джошуа был сильнее Владимира", - приводит слова Виталия Sky Sports.

В 2017 году Джошуа победил Владимира техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Виталий Кличко рассказал, кого будет поддерживать в бою Джошуа – Дюбуа.

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