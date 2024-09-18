Беллью предсказал сенсационный нокаут в бою Джошуа - Дюбуа

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о поединке Энтони Джошуа и обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

По словам эксперта, Джошуа быстро нокаутирует своего соотечественника.

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"Я могу увидеть только раннюю победу Джошуа - в первых четырех раундах. Я знаю, что Даниэль представляет большую угрозу, он одержал пару побед над Филипом Хрговичем и Джарреллом Миллером, но Джошуа на один-два уровня выше этих парней. Этот бой состоится на другой уровне в сравнении со всем, с чем Даниэль сталкивался раньше.

Даниэль принимает слишком много ударов. Если вы посмотрите на бой с Хрговичем, то он пропускал справа. Тебе это не сойдет с рук в поединке с Джошуа. Я думаю, что таким образом Энтони победит в их бою", - сказал Беллью DAZN.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Виталий Кличко рассказал, кого будет поддерживать в бою Джошуа – Дюбуа.

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