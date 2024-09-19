Леннокс Льюис прокомментировал лишение Усика титула IBF

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о лишении обладателя титулов WBA, WBO и WBC в хэвивейте Александра Усика пояса IBF.

По словам легенды, несправедливо, что украинца хотели заставить провести защиту.

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"Я был в такой ситуации. Ты дерешься против одного бойца, садишься на минуту, после чего четверо парней говорят: "Ты должен подраться со мной", "Ты должен подраться со мной", "Ты должен подраться со мной".

Ты можешь сразиться только с одним парнем за раз. И если ты с ним не подерешься, то тогда у тебя внезапно забирают титул. Я не думаю, что это справедливо, но такое случается", - сказал Льюис в интервью для YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Леннокс Льюис назвал условие, при котором Фьюри может победить Усика в реванше.

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