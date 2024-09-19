Леннокс Льюис оценил шансы на проведение боя Джошуа - Фьюри
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением по поводу возможного противостояния Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
Легенда бокса заявил, что министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сможет устроить поединок.
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"Я ставлю на Турки Аль аш-Шейх. Он делает отличные вещи для бокса, и это то, то нам нужно. Человек его статуса с такими деньгами, который делает все эти вещи за пределами бокса - это то, чего мы хотим. Мы хотим снова сделать бокс великим, и он очень этому способствует.
Бой должен состояться. Все хотят его увидеть. Мы веками ждали этого поединка, и я уверен, что мы его получим. Турки Аль аш-Шейх захочет этого боя, и он состоится.
Так что у меня нет никакого беспокойства по этому поводу. Турки Аль аш-Шейх устроит этот бой, и мы получим отличный, эпический вечер бокса", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее Леннокс Льюис назвал условие, при котором Фьюри может победить Усика в реванше.
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