"Главный сюрприз на подходе": Дюбуа дерзко пригрозил Джошуа перед боем

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа оценил свой статус аутсайдера в предстоящем поединке с соотечественником Энтони Джошуа.

Даниэль откровенно заявил, что не удивлен такому ходу событий.

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"Это можно было ожидать, потому что парень долгое время был королем. Да, я этого ожидал, но главный сюрприз на подходе.

Парень был на вершине долгое время, но теперь пришло время, мне взять эту корону и оставить у себя этот титул чемпиона мира навсегда. Я могу получить эту часть золота уже в предстоящую субботу", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Виталий Кличко рассказал, кого будет поддерживать в бою Джошуа – Дюбуа.

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