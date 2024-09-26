Белью: Якщо Усик не повністю винесе Ф'юрі, то бій Джошуа з Тайсоном захочуть подивитися всі

Несколько лет назад мировое сообщество требовало поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, называя его самым желанным в современной истории бокса.

Но проведению этого поединка помешал не захотевший ждать Александр Усик и Джошуа был вынужден встретиться с украинцем. В итоге Усик избил обоих и теперь их поединок выглядит уже не так увлекательно.

Тем не менее, Тони Белью считает, что бой все равно будет интересен.

"Никогда нельзя ставить крест на человеке. Тайсон Фьюри - действительно хороший боец, и ему просто не удалось встретить одного из лучших в истории - Александра Усика", - цитирует Беллью AceOdds. - "Сказать, что он закончился после этого поражения - это было бы очень, очень жестко. Если он снова проиграет Усику, а я думаю он проиграет, значит ли это, что мы не захотим увидеть его бой с Энтони Джошуа? По моему мнению, это тот поединок, свидетелями которого все хотят стать. Это огромный бой для Великобритании и супертяжелого дивизиона".

Белью вспомнил поединок, который, по его мнению, так и не состоялся из-за предыдущих поражений бойца.

"Я думаю, что бой Джошуа с Уайлдером - это тот поединок, который понес наибольший урон после того, как Уайлдер был избит в своих последних двух встречах. Но если говорить о Фьюри, то если Усик его полностью не разнесет в ринге, я думаю, что всем до сих пор будет интересно увидеть противостояние Фьюри – Джошуа"

Ранее экстренер Джошуа рассказал, с кем Энтони еще можно. устроить два больших боя.

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