Фьюри сделал прогноз на реванш Джошуа - Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) поделился мыслями о реванше между чемпионом IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

По словам "Цыганского короля", Даниэль вновь победит, если второй бой состоится.

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"Я не думаю, что Джошуа сможет выиграть реванш.

Сомневаюсь, что он вообще согласится на этот бой", — сказал Фьюри.

В первом бою Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Отметим, что Усик и Фьюри провели битву взглядов.

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