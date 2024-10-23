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Фьюри сделал прогноз на реванш Джошуа - Дюбуа

"Цыганский король" усомнился в Эй Джее.
Сегодня, 22:32
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) поделился мыслями о реванше между чемпионом IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

По словам "Цыганского короля", Даниэль вновь победит, если второй бой состоится.

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"Я не думаю, что Джошуа сможет выиграть реванш.

Сомневаюсь, что он вообще согласится на этот бой", — сказал Фьюри.

В первом бою Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Отметим, что Усик и Фьюри провели битву взглядов.

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Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем
Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем

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