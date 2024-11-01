Скандальная олимпийская чемпионка попала на обложку Vogue
Иман Халиф получила признание.
Алжирская боксерша Иман Халиф стала новой героиней популярного журнала.
Халиф попала на обложку Vogue Arabia и дала журналу большое интервью.
Напомним, на Олимпиаде в Париже спортсменка подверглась обвинениям в в том, что она на самом деле мужчина.
В Интернете также множество людей в течение выступлений Имам посылали ей трансфобные оскорбления.
"Среди потрясений Хелиф черпала силы благодаря поддержке, которую она получала из Алжира и других стран", - отметили в Vogue.
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