Фьюри рассказал, что нужно для победы над Усиком

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о реванше с объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком.

По словам бывшего чемпиона мира, он должен быть серьезным, чтобы победить украинца.

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"Могу ли я стать лучше? Могу ли я добиться большего? Я могу быть более сосредоточенным и делать меньше клоунады. Я думаю, что этого достаточно.

Вы знаете, может быть, если он нанесет этот удар 100 раз, то может и не причинить мне никакого ущерба. Вы видели, что в первом бою, ему удалось это сделать только один раз. Это все чего он добился", - отметил Фьюри Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее тренер высказался про вес Фьюри в реванше с Усиком.

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