"Это - победа Украины": Виталий Кличко поздравил Усика со вторым триумфом над Фьюри

Мэр Киева написал, что украинец защитил титул абсолютного чемпиона, но один из нужных поясов принадлежит другому боксеру.

В рамках вечера бокса в Эр-Рияде Александр Усик победил Тайсона Фьюри.

После боя легенда украинского и мирового бокса и ныне мэр Киева Виталий Кличко поздравил своего соотечественника с триумфом.

Глава столицы отметил, что сегодня победил не только Александр, но и вся Украина в его лице.

"Достойная и блестящая победа! Александр Усик защитил в реванше все свои титулы в профессиональном боксе, в частности, и абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Это был один из самых ожидаемых реваншей в истории бокса. Очень напряженный и эмоциональный. Резонансный задолго до самого события. Особенно резонировали пеной российские "эксперты" и "предсказатели".

Поздравляю, Александр! Эта победа сегодня - не только твоя личная. Это - победа Украины!

Слава Украине!

Слава тем, кто ее защищает! И тем, кто ее прославляет!", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Отметим, что украинец не защитил звание абсолютного чемпиона мира, ведь пояс IBO принадлежит Даниэлю Дюбуа, который уже успел попросить реванш у Усика за первый поединок, где Александр нокаутировал британца

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