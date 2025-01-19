Уайт пообещал окончательно завершить карьеру Джошуа

Британский боксер ямайского происхождения готов во второй раз выйти в ринг против бывшего чемпиона по ряду версий.

36-летний тяжеловес стремится стать следующим соперником Энтони Джошуа. Тот ведет поиск нового оппонента после завершения карьеры Тайсоном Фьюри.

"Звучит идеально для меня. Им не надо спрашивать меня дважды. Они рассматривают меня среди вариантов, но ничего не сказали, так что это просто такая тактика переговоров с их стороны. Но я готов к бою и готов драться снова.

Если он хочет драться, то им достаточно мне позвонить. Я всегда готов сражаться с Эй Джеем. Для меня это не проблема. Однако лично я считаю, что с ним покончено.

Я думаю, что он совершил огромную ошибку, не потребовав мгновенного реванша с Дюбуа. Это был бой за титул чемпиона мира, отменный заработок и отличная возможность отомстить за поражение нокаутом. Ему навсегда придется страдать от мемов о том, как Дюбуа бросил его лицом наземь на Уэмбли", – заявил Диллиан Уайт Sky Sports.

Потенциальный поединок станет вторым для британцев. В декабре 2015-го Джошуа одолел Уайта техническим нокаутом в 7-м раунде. В этот раз ямаец стремится отправить оппонента "на пенсию".

К слову, ранее Уоррен спрогнозировал будущее Усика после второй победы над Фьюри.

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