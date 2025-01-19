iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайт пообещал окончательно завершить карьеру Джошуа

Британский боксер ямайского происхождения готов во второй раз выйти в ринг против бывшего чемпиона по ряду версий.
Сегодня, 16:29
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

36-летний тяжеловес стремится стать следующим соперником Энтони Джошуа. Тот ведет поиск нового оппонента после завершения карьеры Тайсоном Фьюри.

"Звучит идеально для меня. Им не надо спрашивать меня дважды. Они рассматривают меня среди вариантов, но ничего не сказали, так что это просто такая тактика переговоров с их стороны. Но я готов к бою и готов драться снова.

Если он хочет драться, то им достаточно мне позвонить. Я всегда готов сражаться с Эй Джеем. Для меня это не проблема. Однако лично я считаю, что с ним покончено.

Я думаю, что он совершил огромную ошибку, не потребовав мгновенного реванша с Дюбуа. Это был бой за титул чемпиона мира, отменный заработок и отличная возможность отомстить за поражение нокаутом. Ему навсегда придется страдать от мемов о том, как Дюбуа бросил его лицом наземь на Уэмбли", – заявил Диллиан Уайт Sky Sports.

Потенциальный поединок станет вторым для британцев. В декабре 2015-го Джошуа одолел Уайта техническим нокаутом в 7-м раунде. В этот раз ямаец стремится отправить оппонента "на пенсию".

К слову, ранее Уоррен спрогнозировал будущее Усика после второй победы над Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт

Статьи по теме

"Всегда хотел реванша": Промоутер Паркера оценил вероятность боя с Джошуа "Всегда хотел реванша": Промоутер Паркера оценил вероятность боя с Джошуа
Промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников после срыва боя с Фьюри Промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников после срыва боя с Фьюри
"Надеюсь, это игра": Промоутер Джошуа с сожалением отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса "Надеюсь, это игра": Промоутер Джошуа с сожалением отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса
"Думаю, без проблем устроим": Джошуа сообщил, когда должен состояться бой с Фьюри "Думаю, без проблем устроим": Джошуа сообщил, когда должен состояться бой с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед и Сити, Реал и Интер сыграют с аутсайдерами
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс16:29
Уайт пообещал окончательно завершить карьеру Джошуа
Европа16:11
Гвардиола: Еще в прошлом сезоне я понимал, что нам придется тратиться на новых игроков
15:54
Экстра-лига по футзалу: Сухая Балка обыграла Харьков, Aurora сыграла вничью с ХИТом
Лига Европы15:41
Галатасарай - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы 21.01.2025
Европа15:27
Рома Довбика договорилась о трансфере нового вратаря за "смешную сумму"
Киберспорт15:10
Passion UA вылетели с квалификации ESL One Raleigh 2025
Теннис14:50
Australian Open 2025 (ATP): Зверев, Алькарас и Джокович вышли в четвертьфинал
Биатлон14:37
Джакомел выиграл масс-старт в Рупольдинге, украинцы вне топ-20
Европа14:23
Матч против Болоньи может стать последним для Шахина в Боруссии
Теннис14:06
Australian Open-2025 (WTA): Половина участниц 1/4 финала известна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK