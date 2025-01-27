Валлин сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Уайлдер

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о возможном поединке Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

По словам боксера, британец сможет победить американского панчера.

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"Было бы отлично, если бы они подрались где-то пять лет назад, но и сейчас я все равно его посмотрю. Это по-прежнему большой бой.

Для Уайлдера и Джошуа нужно также помнить, что поражение - это не конец. Люди проигрывают постоянно, так что они могут вернуться и успешно выступать. Никогда не следует сбрасывать их со счетов.

Если этот поединок состоится, то я верю, что Джошуа победит и, вероятно, нокаутирует его", - сказал Валлин для YouTube-каналу Boxing News.

Ранее промоутер Джошуа ответил, интересен ли им еще бой с Уайлдером.

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