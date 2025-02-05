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Промоутер Джошуа опроверг информацию о бое с Уайлдером

В команде Эй Джея отрицают, что планируют на лето поединок с американцем.
Сегодня, 22:25
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал информацию о вероятном бое против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

Представитель британского боксера опроверг информацию о том, что они планируют на начало июня поединок с американцем.

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"Вчера вечером я увидел еще один слух, что бой Джошуа с Уайлдером запланирован на 7 июня. Мы ни разу не обсуждали этот поединок.

Вчера я впервые за несколько недель поговорил с Эй Джеем. Он пребывает в отличном настроении, заряженный энергией, снимается в рекламе одежды и возвращается к тренировочному ритму", - сказал Хирн в комментарии YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Ранее промоутер Александра Усика оценил перспективы Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

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