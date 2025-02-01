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"Если у парня есть огонь": Промоутер Усика оценил перспективы Джошуа

Представитель украинского чемпиона признался, что изменил мнение по поводу будущего британского боксера.
Сегодня, 16:33
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о бывшем сопернике своего подопечного экс-чемпионе Энтони Джошуа.

По словам представителя украинского боксера, ранее он считал, что британцу стоило завершить карьеру, но теперь думает иначе после общения с ним.

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"После боя Джошуа с Дюбуа я был вполне уверен, что для него пришла пора завершать. Но я поговорил с ним на вечеринке The Ring. Я спросил у него, до сих пор ли пылает пламя в его груди. И он сказал, что, безусловно, у него есть этот огонь.

Если у парня есть огонь, то ничего его не остановит. Так что он единственный, кто принимает решения. Если он чувствует мотивацию, силу и желание драться, то ничего его не остановит.

Может ли Джошуа снова стать чемпионом мира? Почему бы и нет? Если у него есть сила и огонь, то все возможно", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее промоутер назвал главную цель Джошуа после срыва боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Александр Красюк

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