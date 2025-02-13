Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис сделал прогноз на потенциальный поединок украинского боксера Александра Усика. Возможным его соперником стал чемпион IBF Даниэль Дюбуа.

"У него будут хорошие шансы. Сейчас он настроен достаточно положительно, а стать абсолютным чемпионом – его следующая цель", – заявил Льюис Seconds Out.

22 февраля Дюбуа выйдет в ринг против новозеландца Джозефа Паркера. Бой состоится в Эр-Рияде на Kingdom Arena. В 2023 году британец уступил Усику нокаутом.

К слову, ранее Усик прокомментировал решение Фьюри завершить карьеру.

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