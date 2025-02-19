Усик назвал причину, почему первый бой с Фьюри был труднее, чем реванш

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался о противостоянии с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Украинец рассказал, что первый поединок был для него труднее, ведь он к нему готовился дважды.

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"Чувствую себя намного лучше после второго боя.

Первый бой был тяжелее, потому что мы готовились к нему дважды. Три месяца, неделя отдыха - и еще три месяца. Сейчас было четыре месяца и сразу бой", - сказал Усик для Ready To Fight.

В 2024 году Усик дважды победил Тайсона Фьюри. В следующем поединке украинец сойдется с победителем боя Даниэль Дюбуа - Джозеф Паркер.

Ранее Паркер оценил вероятность встречи с Усиком.

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