Атлас пообещал большие проблемы Усику в реванше с Дюбуа

Тренер Тедди Атлас обещает высказался о возможном реванше между объединительным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком с обладателем титула IBF в этой же весовой категории Даниэлем Дюбуа.

Специалист считает, что британский боксер кардинально изменился со времен поединка с Александром.

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"Если Даниэль снова подерется с Усиком, то это будет другой бой. Теперь это гораздо более опасный поединок для Усика, из-за перемен, который произошли с Дюбуа.

Даниэль нашел себя и теперь психологически более крепкий боец. Он верит в себя. Это опасная комбинация, когда смешивается уверенность, сила и способности", - приводит слова Атласа Seconds Out.

Ранее Атлас назвал явного фаворита боя Дюбуа - Паркер.

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