Полузащитник Реала перейдет в МЮ
Каземиро подпишет контракт с "красными дьяволами".
Полузащитник мадридского Реала Каземиро сменит клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, бразилец станет футболистом Манчестер Юнайтед.
"Красные дьяволы" и "сливочные" согласовали все детали трансфера.
Читай также: Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед
Хавбек будет стоить манкунианцам 60 млн евро + 10 млн евро различными бонусами.
Каземиро получит соглашение от нового клуба сроком до 2026 года с опцией продления на еще один год.