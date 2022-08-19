Полузащитник Реала перейдет в МЮ

Полузащитник мадридского Реала Каземиро сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, бразилец станет футболистом Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" и "сливочные" согласовали все детали трансфера.

Читай также: Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед

Хавбек будет стоить манкунианцам 60 млн евро + 10 млн евро различными бонусами.

Каземиро получит соглашение от нового клуба сроком до 2026 года с опцией продления на еще один год.