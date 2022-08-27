iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси сделает футболиста Лестера одним из самых дорогих защитников в истории

Уэсли Фофана перейдет в стан "синих".
Сегодня, 07:45
Уэсли Фофана / Getty Images
Уэсли Фофана / Getty Images
0 0 0

Лондонский Челси усилит защитную линию в это летнее трансферное окно перспективным центрбэком.

Как сообщает RMC Sport, "синие" достигли соглашения с Лестером о переходе Уэсли Фофана.

За 21-летнего француза заплатят 70 млн фунтов + бонусы. 

Данная сумма позволит игроку войти в топ-3 самых дорогих центрбэков в истории сразу после Харри Магуайра и Вирджила ван Дейка.

Контракт с футболистом будет подписан до 2028 года. Фофана из-за тяжелой травмы провел в минувшем сезоне лишь 12 матчей и забил 1 гол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси Лестер Сити
0 0 0

Статьи по теме

Днепр-1 дебютирует в Лиге конференций матчем против АЗ Днепр-1 дебютирует в Лиге конференций матчем против АЗ
Марсело попал в сферу интересов немецкого топ-клуба Марсело попал в сферу интересов немецкого топ-клуба
Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона
МЮ включился в гонку за форварда Барселоны МЮ включился в гонку за форварда Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Лацио - Интер 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Лацио - Интер 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига конференций11:44
Днепр-1 дебютирует в Лиге конференций матчем против АЗ
Лига Чемпионов11:25
Стал известен календарь донецкого Шахтера в ЛЧ
Сборные11:02
Сборная Украины по баскетболу определилась с заявкой на матч против Исландии в квалификации ЧМ-2023
Европа10:40
Марсело попал в сферу интересов немецкого топ-клуба
Европа10:28
Кавани определился с местом продолжения карьеры
Киберспорт10:01
BLAST Premier: Онлайн-трансляция NaVi vs Team Vitality
Киберспорт09:50
BLAST Premier: NaVi сыграют против Vitality, Astralis - с OG
Европа09:49
Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона
Теннис09:40
Снигур успешно преодолела квалификацию US Open
Украина09:17
Старт Динамо и Днепра-1, реабилитация Ворсклы и Шахтера: анонс матчей УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK