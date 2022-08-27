Челси сделает футболиста Лестера одним из самых дорогих защитников в истории
Уэсли Фофана перейдет в стан "синих".
Лондонский Челси усилит защитную линию в это летнее трансферное окно перспективным центрбэком.
Как сообщает RMC Sport, "синие" достигли соглашения с Лестером о переходе Уэсли Фофана.
За 21-летнего француза заплатят 70 млн фунтов + бонусы.
Данная сумма позволит игроку войти в топ-3 самых дорогих центрбэков в истории сразу после Харри Магуайра и Вирджила ван Дейка.
Контракт с футболистом будет подписан до 2028 года. Фофана из-за тяжелой травмы провел в минувшем сезоне лишь 12 матчей и забил 1 гол.