Зинченко - в старте на матч против МЮ
Украинский универсал восстановился от травмы.
В рамках шестого тура чемпионата Англии лондонский Арсенал в центральном матче выходных встретится с Манчестер Юнайтед.
Наставник "канониров" Микель Артета определился со стартовым составом.
С первых минут на поле появится украинец Александр Зинченко, который восстановился от небольшого повреждения.
Также стоит отметить, что в основе соперника лондонцев дебютирует новичок "красных дьяволов" Антони.
🤩 @Antony00 is all set for his United debut.— Manchester United (@ManUtd) September 4, 2022
🤜 Let’s go, Reds! 🤛#MUFC || #MUNARS
Матч Манчестер Юнайтед - Арсенал начнется в 18:30 по киевскому времени.