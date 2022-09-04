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Зинченко - в старте на матч против МЮ

Украинский универсал восстановился от травмы.
Сегодня, 17:46
Александр Зинченко
Александр Зинченко
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В рамках шестого тура чемпионата Англии лондонский Арсенал в центральном матче выходных встретится с Манчестер Юнайтед.

Наставник "канониров" Микель Артета определился со стартовым составом. 

С первых минут на поле появится украинец Александр Зинченко, который восстановился от небольшого повреждения.

Также стоит отметить, что в основе соперника лондонцев дебютирует новичок "красных дьяволов" Антони.

Матч Манчестер Юнайтед - Арсенал начнется в 18:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол арсенал манчестер юнайтед АПЛ Александр Зинченко
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