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Удинезе нанес Роме первое поражение в сезоне

"Фриульцы" легко разгромили "волков"
Вчера, 23:54
Удинезе
Удинезе
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В рамках четвертого тура итальянской Серии А Удинезе на своем поле встретился с Ромой.

Хозяева сразу взялись за дело, открыв счет усилиями Удоджи уже на 5 минуте.

Этот гол стал первым и последним в первой половине встречи, а вот уже после перерыва римляне откровенно "посыпались".

С начала Самарджич, а затем и Перейра с Ловричем завершили картину матча, установив на табло счет 4:0.

Отметим, что это первое поражение "волков" в этом сезоне, а наставник клуба Жозе Моуриньо в августе был признан тренером месяца в чемпионате Италии.


Удинезе - Рома - 4:0
Голы: Удоги, 5, Самарджич, 56, Перейра, 75, Ловрич, 82.

Удинезе: Сильвестри 0 Родриго Бекао, Бийол (Эбосс, 17), Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 85) — Арслан (Ловрич, 63), Уолас, Самарджич (Макенго, 63) —3.

Рома: Руй Патрисиу - Карсдорп (Челик, 46), Смоллинг, Манчини (Залевски, 65), Рожер, Спинаццола, -Матич, Кристанте (Белотти, 46), Пеллегрини (Камара, 81) - Дибала, Абрахам (Шомуродов, 77)

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