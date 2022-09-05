Минай и Колос не выявили сильнейшего в результативном матче

В матче третьего тура чемпионата Украины Минай в домашнем матче принимал Колос.

Команды расписали "мировую" со счетом 1:1.

В составе закарпатцев в дебюте встречи отличился Эльдар Кулиев. За клуб из Ковалевки с пенальти отметился Павел Ориховский.

Стоит отметить, что подопечные Владимира Шарана также пробивали 11-метровый, но Олег Вишневский не смог переиграть вратаря.

Минай - Колос 1:1

Голы: Кулиев, 4 - Ориховский (пенальти), 32.

Минай: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Витенчук, Кулиев (Касимов, 67) Хахльов (Байдал, 84), Твердохлиб, Воробчак (Голуб, 72, Рогозинский, 85) - Вишневский (Колесник, 85)

Колос: Волинець - Черноморец, Гочнаренко, Чоботенко, Золотов - Болбат, Ориховский, Милько, Ильин (Попов,82) - Безбородько (Лисенко, 82) Исаенко ( Смирний, 58).

Предупреждения: Горин, Рогозинский, Голуб - Милько, Ильин, Исаенко.