iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Минай и Колос не выявили сильнейшего в результативном матче

Команды ограничились одним забитым мячем в ворота друг друга.
Сегодня, 15:01
Минай - Колос
Минай - Колос
0 0 0

В матче третьего тура чемпионата Украины Минай в домашнем матче принимал Колос.

Команды расписали "мировую" со счетом 1:1.

В составе закарпатцев в дебюте встречи отличился Эльдар Кулиев. За клуб из Ковалевки с пенальти отметился Павел Ориховский.

Стоит отметить, что подопечные Владимира Шарана также пробивали 11-метровый, но Олег Вишневский не смог переиграть вратаря.

Минай - Колос 1:1

Голы: Кулиев, 4 - Ориховский (пенальти), 32.

Минай: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Витенчук, Кулиев (Касимов, 67) Хахльов (Байдал, 84), Твердохлиб, Воробчак (Голуб, 72, Рогозинский, 85) - Вишневский (Колесник, 85)

Колос: Волинець - Черноморец, Гочнаренко, Чоботенко, Золотов - Болбат, Ориховский, Милько, Ильин (Попов,82) - Безбородько (Лисенко, 82) Исаенко ( Смирний, 58).

Предупреждения: Горин, Рогозинский, Голуб - Милько, Ильин, Исаенко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол минай Колос
0 0 0

Статьи по теме

Металлист в меньшинстве обыграл Александрию Металлист в меньшинстве обыграл Александрию
Минай - Колос 1:1: видео голов и обзор матча Минай - Колос 1:1: видео голов и обзор матча
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
NaVi гарантировали себе Wild Card на The International 2022 по Dota 2 NaVi гарантировали себе Wild Card на The International 2022 по Dota 2
Помочь журналистам

Видео

Руис - Ортис: лучшие моменты боя
Руис - Ортис: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Футбол16:56
Металлист в меньшинстве обыграл Александрию
Футбол16:19
Минай - Колос 1:1: видео голов и обзор матча
Украина15:48
УПЛ: календарь и результаты матчей
Киберспорт15:27
NaVi гарантировали себе Wild Card на The International 2022 по Dota 2
Футбол15:01
Минай и Колос не выявили сильнейшего в результативном матче
Сборные14:50
Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира
Европа14:30
Чемпионская страсть: Антони в особой атмосфере отметил свою дебютную победу над Арсеналом
Футбол14:28
Лэмпард: Матч против Ливерпуля стал для Миколенко выдающимся
Европа14:20
Ничего личного, просто бизнес: последние игроки, перешедшие в стан врага
Европа13:57
Бывший футболист Баварии завершил карьеру в 33 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK