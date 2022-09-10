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Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины трудоустроился в российском клубе

Война не стала помехой для Геннадия Зубова, чтобы уехать работать в страну-террорист.
Сегодня, 11:18
Геннадий Зубов / Getty Images
Геннадий Зубов / Getty Images
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Известный в прошлом игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Геннадий Зубов устроился на тренерскую работу в клуб третьего российского дивизиона Звезда из Санкт-Петербурга.

Об этом рассказал наставник команды из страны-агрессора Дмитрий Комбаров. Кроме того, в его тренерский штаб вошел Анатолий Скирчук, ранее также работавший в структуре Шахтера.

По его словам, Зубов будет выполнять функции тренера нападающих, а Скирчук станет одним из ассистентов главного тренера.

"Кто еще в моем штабе? Помощник - Скирчук Анатолий Юрьевич. Тренер с огромным стажем, знающий тонкости работы, как с молодыми, так и с опытными футболистами. Зубов Геннадий Александрович – тренер по нападающим", - цитирует Комбарова Championat.com.

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Напомним, что Скирчук ранее работал тренером в академии донецкого Шахтера.

Зубов в свое время провел за Шахтер более 300 матчей и становился с командой чемпионом Украины. Также на его счету 29 поединков и три гола в составе украинской национальной сборной. После окончания карьеры футболиста работал в академии "горняков". 

Ранее сообщалось, что бывший футболист Шахтера, Зари, Мариуполя Виталий Виценец трудоустроился в российском Арсенале из Тулы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер россия Сборная Украины война с россией Геннадий Зубов
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