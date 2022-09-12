Экс-форвард Челси подпишет контракт с середняком АПЛ

Диего Коста поставит свою подпись под соглашением с Вулверхэмптоном.

Вулверхэмптон нашел замену травмированному форварду сборной Австрии Саше Калайджичу.

Как сообщает Фабрицио Романо, "волки" подпишут контракт с бывшим нападающим Челси, Атлетико Мадрид и сборной Испании Диего Костой.

Испанец с бразильскими корнями подпишет соглашение сроком на один год.

Коста уже прошел медобследование. Его физическое состояние - идеальное.

Заявление пресс-службы клуба ожидается в ближайшее время.

Минувший сезон игрок провел на исторической родине в составе Атлетико Минейро, забив пять голов в 19 матчах. С недавних пор футболист являлся свободным агентом.