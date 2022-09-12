Экс-форвард Челси подпишет контракт с середняком АПЛ
Диего Коста поставит свою подпись под соглашением с Вулверхэмптоном.
Вулверхэмптон нашел замену травмированному форварду сборной Австрии Саше Калайджичу.
Как сообщает Фабрицио Романо, "волки" подпишут контракт с бывшим нападающим Челси, Атлетико Мадрид и сборной Испании Диего Костой.
Испанец с бразильскими корнями подпишет соглашение сроком на один год.
Коста уже прошел медобследование. Его физическое состояние - идеальное.
Заявление пресс-службы клуба ожидается в ближайшее время.
Минувший сезон игрок провел на исторической родине в составе Атлетико Минейро, забив пять голов в 19 матчах. С недавних пор футболист являлся свободным агентом.