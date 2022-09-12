iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-форвард Челси подпишет контракт с середняком АПЛ

Диего Коста поставит свою подпись под соглашением с Вулверхэмптоном.
Сегодня, 13:04
Диего Коста
Диего Коста
0 0 0

Вулверхэмптон нашел замену травмированному форварду сборной Австрии Саше Калайджичу.

Как сообщает Фабрицио Романо, "волки" подпишут контракт с бывшим нападающим Челси, Атлетико Мадрид и сборной Испании Диего Костой.

Испанец с бразильскими корнями подпишет соглашение сроком на один год.

Коста уже прошел медобследование. Его физическое состояние - идеальное.

Заявление пресс-службы клуба ожидается в ближайшее время.

Минувший сезон игрок провел на исторической родине в составе Атлетико Минейро, забив пять голов в 19 матчах. С недавних пор футболист являлся свободным агентом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол англия АПЛ
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Ворскла и Александрия не выявили сильнейшего в безголевом противостоянии Ворскла и Александрия не выявили сильнейшего в безголевом противостоянии
Бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А Бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А
"Позор вам": Тер Штеген раскритиковал немецкое издание за троллинг вратаря Кадиса "Позор вам": Тер Штеген раскритиковал немецкое издание за троллинг вратаря Кадиса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Украина15:38
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина15:17
Ворскла и Александрия не выявили сильнейшего в безголевом противостоянии
Европа14:53
Бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А
Европа14:50
"Позор вам": Тер Штеген раскритиковал немецкое издание за троллинг вратаря Кадиса
Европа14:21
Вулверхэмптон презентовал экс-форварда сборной Испании
Лига конференций14:15
Аполлон - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига Европы13:57
Матч Арсенал - ПСВ в Лиге Европы под угрозой срыва
Лига Европы13:30
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа13:23
Челси представил Поттера в качестве главного тренера
Футбол13:04
Экс-форвард Челси подпишет контракт с середняком АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK