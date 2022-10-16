Зинченко - вне заявки на игру с Лидсом
Украинец пропускает матч из-за повреждения.
В рамках одиннадцатого тура АПЛ лондонский Арсенал встретится с Лидсом.
Наставник "канониров" Микель Артета определился с стартовым составом на поединок.
Украинский защитник Александр Зинченко пропускает матч из-за небольшой травмы.
⚫️TEAM NEWS💫— Arsenal (@Arsenal) October 16, 2022
🧱 Tomiyasu starts
🙌 Xhaka in midfield
⚡️ Jesus leads the line
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Поединок Арсенал - Лидс начнется сегодня, 16 октября, в 16:00 по киевскому времени