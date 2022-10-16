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Зинченко - вне заявки на игру с Лидсом

Украинец пропускает матч из-за повреждения.
Сегодня, 15:21
Александр Зинченко
Александр Зинченко
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В рамках одиннадцатого тура АПЛ лондонский Арсенал встретится с Лидсом.

Наставник "канониров" Микель Артета определился с стартовым составом на поединок.

Украинский защитник Александр Зинченко пропускает матч из-за небольшой травмы.

Поединок Арсенал - Лидс начнется сегодня, 16 октября, в 16:00 по киевскому времени

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