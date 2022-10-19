Милан нацелился на футболиста Челси
Армандо Броя может сменить клубную прописку.
Сегодня, 10:56
Итальянский Милан ищет варианты усиления атакующей линии в зимнее трансферное окно.
По информации CalcioMercato, "россонери" намерены подписать форварда Армандо Брою.
В текущем сезоне албанец провел за Челси 10 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.
Минувшим летом албанский нападающий продлил контракт с лондонским клубом.
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