Милан нацелился на футболиста Челси

Итальянский Милан ищет варианты усиления атакующей линии в зимнее трансферное окно.

По информации CalcioMercato, "россонери" намерены подписать форварда Армандо Брою.

В текущем сезоне албанец провел за Челси 10 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.

Минувшим летом албанский нападающий продлил контракт с лондонским клубом.