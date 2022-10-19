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Ракув прошел в 1/8 финала кубка Польши благодаря голу Кочергина

Украинец принес своей команде победу в концовке встречи.
Сегодня, 11:22
Празднование гола Кочергина
Празднование гола Кочергина
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В рамках 1/16 финала Кубка Польши Ракув Владислава Кочергина встретился с Заглембе.

Команда украинского хавбека прошла в следующую стадию. Матч завершился со счетом 0:1.

Единственный забитый мяч в компенсированное время на свой счет записал сам Кочергин.

Заглембе - Ракув 0:1

Гол: Кочергин, 90+5.

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