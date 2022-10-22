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Кан: Рибери был особенным футболистом, он один из лучших в истории

Немец поделился мыслями о своем экс-партнере.
Сегодня, 11:22
Оливер Кан и Франк Рибери
Оливер Кан и Франк Рибери
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Легенда мюнхенской Баварии и сборной Франции Франк Рибери накануне объявил о завершении карьеры.

Бывший одноклубник француза Оливер Кан высказался об отношении к вингеру.

По словам немца, Рибери один из лучших футболистов в истории игры.

"Рибери – один из лучших футболистов в истории и Баварии Мне посчастливилось быть с ним на одном поле. Я мог очень ясно видеть, как он радовал наших фанов своими атакующими движениями.

Франк был особенным в поле. Он символизировал изящество. Бавария гордится, что он был в наших рядах в течение десятка лет и выигрывал с нами самые большие титулы", - сказал Кан.

Футболист провел за мюнхенцев 425 матчей во всех турнирах, забив 124 гола и отдав 182 ассиста за 12 лет.

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