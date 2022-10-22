Фана Марселя обвинили в покушении на убийство болельщика Айнтрахта

Фанату французского Марселя грозит серьезный тюремный срок. Мужчину обвиняют в покушении на убийство болельщика Айнтрахта.

13 сентября во время матча между командами один из присутствующих на стадионе запустил в фаната гостей сигнальную ракету.

Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в одну из больниц французского города.

Несколькими днями ранее местные правоохранительные органы задержали болельщика провансальцев и выдвинули ему обвинения.

Немец, приехавший поддержать свою команду рассказал, что ему парализовало часть тела и он до сих пор не может двигать левой рукой.