Фана Марселя обвинили в покушении на убийство болельщика Айнтрахта
Болельщик провансальцев запустил в сторону немца сигнальную ракету.
Фанату французского Марселя грозит серьезный тюремный срок. Мужчину обвиняют в покушении на убийство болельщика Айнтрахта.
13 сентября во время матча между командами один из присутствующих на стадионе запустил в фаната гостей сигнальную ракету.
Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в одну из больниц французского города.
Несколькими днями ранее местные правоохранительные органы задержали болельщика провансальцев и выдвинули ему обвинения.
Немец, приехавший поддержать свою команду рассказал, что ему парализовало часть тела и он до сих пор не может двигать левой рукой.