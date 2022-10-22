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Гвардиола: Если кто-то решит поберечь себя перед Чемпионатом мира, то будет отстранен от игр

Испанский специалист высказался о мерах предосторожности, к которым могут прибегнуть его игроки.
Сегодня, 13:58
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола
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Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о предстоящем Чемпионате мира.

Испанец заявил, что он понимает желание своих игроков сыграть на Мундиале, но если кто-то решит беречь себя, то он не будет играть за клуб.

Если я услышу, что кто-то из моих игроков сейчас думаю о чемпионате мира и бережет себя, он не будет играть. У меня очень хорошие обоняния на это. В тактике, нет, я не очень ловок. Однако обоняние у меня хорошее.

Эти игроки просто не будут играть. Потому что, если они не думают об игре, они имеют больший риск травмироваться. Когда ты находишься в фокусе на игру, ты никогда не травмируешься. Если же ты разболтан лишними мыслями, это обязательно произойдет.

Да, я знаю об этих предосторожностях игроков, но Брайтон для меня не менее важен, как для клубного тренера. Игроки тоже должны это понять. Напомню, что их вообще могут не вызвать в сборные, а они при этом пожертвуют результатами команды.

Поэтому они должны быть сфокусированы на каждой новой игре. Будут играть хорошо на клубном уровне — будут в Катаре. В противном случае - кто-то поедет вместо них", - заявил испанский вождь.

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