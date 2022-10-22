МЮ интересуется воспитанником Ман Сити

Джереми Фримпонг может перебраться на Олд Траффорд.

Защитник леверкузенского Байера Джереми Фримпонг попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, нидерландец один из кандидатов на усиление позиции правого защитника.

"Красные дьяволы" попытаются подписать игрока зимой, но если не удастся вернуться к его кандидатуре летом.

Стоит отметить, что Фримпонг является воспитанником академии Манчестер Сити, но не сыграл за "горожан" ни одного матча.