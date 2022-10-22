МЮ интересуется воспитанником Ман Сити
Джереми Фримпонг может перебраться на Олд Траффорд.
Защитник леверкузенского Байера Джереми Фримпонг попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, нидерландец один из кандидатов на усиление позиции правого защитника.
"Красные дьяволы" попытаются подписать игрока зимой, но если не удастся вернуться к его кандидатуре летом.
Стоит отметить, что Фримпонг является воспитанником академии Манчестер Сити, но не сыграл за "горожан" ни одного матча.