Ноттингем Форест сенсационно обыграл Ливерпуль
Единственный гол в матче на счету экс-футболиста "красных".
В рамках 13 тура АПЛ Ноттингем Форест на своем поле принял Ливерпуль.
"Лесники" неожиданно победили номинального фаворита. Матч завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма оформил, принадлежавший Ливерпулю ранее Тайво Авонийи.
После сыгранных 12 матчей коллектив Стива Купера идет на 19 месте с 9 очками.
Подопечные Юргена Клоппа занимают 7 строчку с 16 пунктами в своем активе.
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0
Гол: Авонийи, 55.