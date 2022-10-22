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Ноттингем Форест сенсационно обыграл Ливерпуль

Единственный гол в матче на счету экс-футболиста "красных".
Сегодня, 16:32
Тайво Авонийи
Тайво Авонийи
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В рамках 13 тура АПЛ Ноттингем Форест на своем поле принял Ливерпуль.

"Лесники" неожиданно победили номинального фаворита. Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма оформил, принадлежавший Ливерпулю ранее Тайво Авонийи.

После сыгранных 12 матчей коллектив Стива Купера идет на 19 месте с 9 очками. 

Подопечные Юргена Клоппа занимают 7 строчку с 16 пунктами в своем активе.

Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0

Гол: Авонийи, 55.

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