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Футбол

Бензема и Вальверде не сыграют с РБ Лейпциг

Ключевые футболисты "сливочных" не выйдут на поле в рамках ближайшого тура Лиги чемпионов .
Сегодня, 17:08
Федерико Вальверде и Карим Бензема
Федерико Вальверде и Карим Бензема
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Мадридский Реал опубликовал заявку на поединок Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти предоставил возможность отдыха ряду футболистов.

В матче с "быками" не сыграют Карим Бензема, Дани Себальос, Мариано Диас и Феде Вальверде.


Стоит отметить присутствие в заявке украинского голкипера Андрея Лунина.

Реал и РБ Лейпциг выступают в одном квартете с Шахтером. У мадридцев 10 очков в 4 матчах. У Лейпцига 6 пунктов в 4 играх.

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