Бензема и Вальверде не сыграют с РБ Лейпциг
Ключевые футболисты "сливочных" не выйдут на поле в рамках ближайшого тура Лиги чемпионов .
Мадридский Реал опубликовал заявку на поединок Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.
Наставник "сливочных" Карло Анчелотти предоставил возможность отдыха ряду футболистов.
В матче с "быками" не сыграют Карим Бензема, Дани Себальос, Мариано Диас и Феде Вальверде.
Стоит отметить присутствие в заявке украинского голкипера Андрея Лунина.
Реал и РБ Лейпциг выступают в одном квартете с Шахтером. У мадридцев 10 очков в 4 матчах. У Лейпцига 6 пунктов в 4 играх.