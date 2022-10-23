Бензема и Вальверде не сыграют с РБ Лейпциг

Ключевые футболисты "сливочных" не выйдут на поле в рамках ближайшого тура Лиги чемпионов .

Мадридский Реал опубликовал заявку на поединок Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти предоставил возможность отдыха ряду футболистов.

В матче с "быками" не сыграют Карим Бензема, Дани Себальос, Мариано Диас и Феде Вальверде.

Стоит отметить присутствие в заявке украинского голкипера Андрея Лунина.

Реал и РБ Лейпциг выступают в одном квартете с Шахтером. У мадридцев 10 очков в 4 матчах. У Лейпцига 6 пунктов в 4 играх.