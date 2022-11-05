Манчестер Сити в меньшинстве вырвал победу над Фулхэмом

В пятнадцатом туре АПЛ Манчестер Сити на своем поле принял Фулхэм.

Коллектив Пепа Гвардиолы открыл счет в матче благодаря усилиям Хулиана Альвареса.

Впрочем, уже через 10 минут был восстановлен паритет в счете. На 26 минуте в своей штрафной сфолил Жоау Канселу.

Португалец был удален с поля за это нарушение. 11-метровый принялся забивать хавбек "дачников" Андреас Перейра.

На 64 минуте на поле вышел лидер "горожан" в лице Эрлинга Холанда. Норвежец спас поединок в концовке, реализовав пеналти, который заработал де Брюйне.

Манчестер Сити - Фулхэм 2:1

Голы: Альварес, 16, Холанд 90+5 - Перейра, 26.