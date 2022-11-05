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Зубков вылетел с травмой на длительный срок

Украинец сможет выйти на поле уже после зимнего перерыва.
Сегодня, 20:39
Александр Зубков
Александр Зубков

Наставник донецкого Шахтера Игор Йовичевич после победы над Ингульцом (3:0) рассказал о кадровых проблемах команды

По словам хорватского специалиста, вингер "горняков" Александр Зубков пропустит оставшиеся матчи первой части чемпионата.

"Зубкова не будет как минимум до конца этой части чемпионата. Прогноз – 6 недель. Так что к началу сборов он будет полностью готов. Естественно, Александр является одним из ключевых футболистов для нашей модели игры. И не только он – сейчас не хватает и Шведа, и Конопли.

Но есть ряд футболистов, которые показали сегодня, что мы можем на них рассчитывать. Они заслуживают играть намного больше, чем играют, потому что их качества, характер, тренировки, ежедневная работа вынуждают меня думать и принимать решение давать им больше шансов. Так и сейчас, когда вышла ротация. С одним составом невозможно выиграть чемпионат, а нужен коллектив", - заявил Йовичевич.

В данный момент донецкий клуб занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ,  набрав 23 очка и уступая Днепру-1 2 пункта


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