Астон Вилла в первом матче при Эмери обыграла МЮ

В матче 15 тура АПЛ Астон Вилла встретилась с Манчестер Юнайтед на своем поле.

Для футболистов бирмингемского клуба это был первый матч под руководством испанца Унаи Эмери.

Игроки хозяев сразу принялись показывать свои лучшие качества новому наставнику и вели к 11 минуте уже в два мяча. Голами отметились Леон Бэйли и Люка Динь .

На 45 минуте "дьяволы" сократили отставание из-за обидного автогола Джейкоба Рэмзи, но сразу после перерыва хавбек забил уже в нужные ворота

Таким образом, "львы" добыли победу в дебютной встрече для нового наставника и поднялись на 14 место, имея в своем активе 15 очков. МЮ идет на 5 позиции, набрав 23 пункта.

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Бэйли, 7, Динь, 11, Рэмзи, 49 - Рэмзи (автогол), 45.