iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла в первом матче при Эмери обыграла МЮ

Испанец удачно стартовал на новом месте работы
Сегодня, 17:57
Унаи Эмери и футболисты Астон Виллы
Унаи Эмери и футболисты Астон Виллы

В матче 15 тура АПЛ Астон Вилла встретилась с Манчестер Юнайтед на своем поле.

Для футболистов бирмингемского клуба это был первый матч под руководством испанца Унаи Эмери.

Игроки хозяев сразу принялись показывать свои лучшие качества новому наставнику и вели к 11 минуте уже в два мяча. Голами отметились Леон Бэйли и Люка Динь .

На 45 минуте "дьяволы" сократили отставание из-за обидного автогола Джейкоба Рэмзи, но сразу после перерыва хавбек забил уже в нужные ворота

Таким образом, "львы" добыли победу в дебютной встрече для нового наставника и поднялись на 14 место, имея в своем активе 15 очков. МЮ идет на 5 позиции, набрав 23 пункта.

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Бэйли, 7, Динь, 11, Рэмзи, 49 - Рэмзи (автогол), 45.


Статьи по теме

Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд
Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом
Винисиус снялся в трендовом ролике известного итальянского блогера Винисиус снялся в трендовом ролике известного итальянского блогера
Радивилов добыл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике Радивилов добыл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный баззербитер с центра площадки от Фокса
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный баззербитер с центра площадки от Фокса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа20:33
Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд
Европа20:23
Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом
Европа19:58
Винисиус снялся в трендовом ролике известного итальянского блогера
Другие19:53
Радивилов добыл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике
Европа19:34
Арсенал Зинченко показал лучший старт в АПЛ в истории клуба
Европа19:22
Шоу: МЮ страдал и не заслужил победы над Астон Виллой
Европа19:01
Унион потерял первое место в Бундеслиге, разгромно уступив Байеру
Киберспорт18:50
Украинец из российской команды играет на Rio Major с украинским прапором
Украина18:34
Луческу - о матче с Черноморцем: Мы хотели победить, чтобы возвращать себе утраченные позиции
Европа18:20
Артета: Челси – топ-клуб, мы заслужили победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK