Бензема и Рюдигер пропустят ближайший матч Реала в чемпионате

Футболисты не поехали с командой на матч против Райо Вальекано.

В рамках 13 тура Ла Лиги Реал на выезде встретится с Райо Вальекано.

В данном поединке Карло Анчелотти придется обойтись без двоих игроков.

С командой на матч не поехали Антонио Рюдигер и Карим Бензема. У них травмы.

Матч Райо Вальекано - Реал Мадрид начнется в 22:00 по Киеву, завтра, 7 ноября.