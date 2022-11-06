Бензема и Рюдигер пропустят ближайший матч Реала в чемпионате
Футболисты не поехали с командой на матч против Райо Вальекано.
Вчера, 23:08
В рамках 13 тура Ла Лиги Реал на выезде встретится с Райо Вальекано.
В данном поединке Карло Анчелотти придется обойтись без двоих игроков.
С командой на матч не поехали Антонио Рюдигер и Карим Бензема. У них травмы.
Матч Райо Вальекано - Реал Мадрид начнется в 22:00 по Киеву, завтра, 7 ноября.
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