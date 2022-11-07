Реал Бетис и Севилья не выявили победителя в огненном андалусийском дерби
В 13 туре испанской Ла Лиги состоялось андалуссийское дерби между Севильей и Бетисом. Матч получился не богатым на голы, но крайне насыщенным на события.
На 38 минуте матча Гонсало Монтиель грубо сфолил против футболиста Бетиса. Судья отправился смотреть видеоповтор и наградил аргентинского игрока красной карточкой.
Наставник Севильи Хорхе Сампаоли решил укрепить линию защиты, выпустив на замену Хесуса Наваса, который уже через минуту заставил пожалеть тренера о решении, забив в свои ворота.
Уже в компенированное время время мы увидели еще одну красную, но уже для футболисты "зелено-белых", что примечательно здесь тоже вмешался VAR, ведь сперва Фекиру была показана желтая.
На этом страсти на футбольном поле не утихли и после перерыва удалился еще один лидер хозяев. На этот раз Борха Иглесиас и снова после просмотра арбитром поединка видеоповтора.
В концовке поединка сербский полузщитник Севильи Неманья Гудель смог сравнять счет, добыв важную ничью для команды, которое помогло "нервионцам" подняться с зоны вылета на 17 место.
Бетис - Севилья 1:1
Голы: Хесус Навас (автогол), 43 - Гудель, 81.