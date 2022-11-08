Металлист и Металлист-1925 выдали жаркое харьковское дерби, несмотря на отсутствие голов
В рамках чемпионата Украины прошло первое в истории дерби Харькова между Металлистом и Металлистом-1925.
Команды выдали интересное противостояние, которое впрочем завершилось безголевой ничьей.
Оба коллектива доигрывали поединок в меньшинстве. Сперва красную увидел Шершень из Металлиста-1925, а затем Ралюченко из Металлиста.
Металлист - Металлист 1925 0:0
Металлист: Костик - Романюк, Федоров, Мизюк, Каплиенко (Ралюченко, 64) - Демченко (Кныш, 65), Панасенко (Пико, 80), Танковский - Подлепенец, Прядун, Картушов.
Металлист 1925: Мозиль - Жичиков (Ю. Потомков, 73), Безуглый, Курило, Шершень - Мартынюк - Русин, Габелок, Кравченко (Капинус, 55), Ременюк - Зубков (Бычек, 66).
Предупреждения: Каплиенко, Танковский - Безуглый.
На 52-й минуте был удален Михаил Шершень (Металлист 1925) (грубое нарушение).
На 90+4-й минуте был удален Андрей Ралюченко (Металлист) (грубое нарушение).