Металлист и Металлист-1925 выдали жаркое харьковское дерби, несмотря на отсутствие голов

Команды разошлись миром в отнюдь не дружественном противостоянии.

В рамках чемпионата Украины прошло первое в истории дерби Харькова между Металлистом и Металлистом-1925.

Команды выдали интересное противостояние, которое впрочем завершилось безголевой ничьей.

Оба коллектива доигрывали поединок в меньшинстве. Сперва красную увидел Шершень из Металлиста-1925, а затем Ралюченко из Металлиста.

Металлист - Металлист 1925 0:0

Металлист: Костик - Романюк, Федоров, Мизюк, Каплиенко (Ралюченко, 64) - Демченко (Кныш, 65), Панасенко (Пико, 80), Танковский - Подлепенец, Прядун, Картушов.

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков (Ю. Потомков, 73), Безуглый, Курило, Шершень - Мартынюк - Русин, Габелок, Кравченко (Капинус, 55), Ременюк - Зубков (Бычек, 66).

Предупреждения: Каплиенко, Танковский - Безуглый.

На 52-й минуте был удален Михаил Шершень (Металлист 1925) (грубое нарушение).

На 90+4-й минуте был удален Андрей Ралюченко (Металлист) (грубое нарушение).