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Кендзера не поедет: Стала известна заявка Польши на Чемпионат мира-2022

Наставник "Кадры" Чеслав Михневич оставил вне финального списка защитника Динамо.
Сегодня, 17:26
Сборная Польши
Сборная Польши

Уже через считанные дни в Катаре начнется Чемпионат мира по футболу

Сборные начинают публиковать свои заявки на Мундиаль и Польша не стала исключением.

Главный тренер команды Чеслав Михневич отправится на мировое первенство с 27 игроками.

Заявка сборной Польши на ЧМ-2022

Вратари: Бартоломей Дронговски (Специя, Италия), Лукаш Скорупски (Болонья, Италия), Войцех Щенсны (Ювентус, Италия).

Защитники: Ян Беднарек (Саутгемптон, Англия),  Бартош Бережински (Cампдория, Италия) Мэттью Кэш (Астон Вилла, Англия), Камил Глик (Беневенто, Италия), Роберт Гумны (Аусбург, Германия),  Артур Енджейчик (Легия, Польша), Якуб Кивиор (Специя, Италия), Матеуш Витеска (Клермон, Франция), Никола Залевски (Рома, Италия)

Полузащитники: Кристиан Белик (Бирмингем, Англия), Пшемислав Франковски (Ланс, Франция), Камиль Гросицки (Погонь, Польша), Якуб Камински (Вольфсбург, Германия), Гжегож Крыховьяк (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия), Михал Скораш (Лех, Польша), Дамиан Шимански (АЕК Афины, Греция), Себастьян Шимански (Фейеноорд, Нидерланды)

Нападающие: Роберт Левандовски (Барселона, Испания), Аркадиуш Милик (Ювентус, Италия), Кшиштоф Пентек (Салернитана, Италия), Карол Свидерски (Шарлотт, CША)


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