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Неймар: Не могу гарантировать, что это мой не последний Чемпионат мира

Бразилец не уверен, что сможет поехать на еще один Мундиаль.
Сегодня, 21:52
Неймар
Неймар

Лидер сборной Бразилии Неймар высказался о предстоящем мировом первенстве в Катаре.

Бразилец заявил, что этот Чемпионат мира может стать для него последним в карьере.

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 "Я буду играть как в последний раз. Мы с отцом говорим, что каждый матч нужно играть так, словно он последний, потому что ты не знаешь, что будет завтра.

Я не могу вам гарантировать, что сыграю еще на одном ЧМ. Честно говоря, не знаю. Я буду играть так, словно это в последний раз. Возможно, сыграю и на другом, а возможно – нет. У нас сменится тренер, я не знаю, понравлюсь ли ему", - сказал 30-летний футболист.

Стоит отметить, что Мундиаль начнется уже 20 ноября матчем Катар - Эквадор.


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