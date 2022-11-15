Голкипер сборной Германии поделился мыслями о соперниках на Чемпионате мира-2022

"Die Manschaft" встретятся в группе с Коста-Рикой, Японией и Испанией.

В рамках Чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Германии в группе E сыграет с Коста-Рикой, Японией и Испанией.

Вратарь коллектива Ханса-Диттера Флика Мануэль Нойер высказался о оппонентах своей команды на Мундиале.

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"Мы должны быть осторожными. Для меня лично первая игра на турнире всегда самая важная. Япония - неудобная команда, которая играет очень дисциплинированно.

В то же время они непредсказуемы из-за качества отдельных игроков. У нас есть несколько японских игроков в Бундеслиге.

Мне трудно играть против таких команд. Мне больше нравится играть против таких, как Испания, потому что ты их знаешь. Вы знаете, кто напротив вас. Вы можете лучше подготовиться к таким соперникам. Поэтому для нас это будет нелегкая задача. Но после этого мы узнаем, где мы находимся", - цитирует немца местные СМИ.

Стоит отметить, что Коста-Рику голкипер обошел стороной, не сказав о ней ничего.

Германия стартует на мировом первенстве матчем против Японии 23 ноября.