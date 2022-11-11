Германия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Четырехкратные чемпионы мира начнут новый поход за Кубком мира.
Сборная Германии в 2018 году провалилась и потеряла статус лучшей команды мира, поэтому этот мундиаль для них будет еще и возможностью исправиться за тот позорный результат.
В одной группе немцы сразу же встретятся с командой Испании, но два других соперника, честно говоря, не должны делать проблем команде Ганзи Флика.
Досье команды
Прозвище: Die Mannschaft (в переводе с нем. Команда)
Конфедерация: УЕФА
Рейтинг ФИФА: 11
Главные достижения: чемпионы мира (1954, 74, 90, 2014).
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Сборная Германии пропустила всего два чемпионата мира, среди которых был и самый первый. В 1934 году, на дебютном для себя Мундиале они стали третьими. После этого Германия чаще завершала мировые первенства с медалями любого сорта, чем без них.
Кроме четырех побед у них также есть четыре поражения в финалах, четыре третьих места и однажды они стали четвертыми. И только в прошлом ЧМ провалились и не смогли даже выйти из группы.
- Количество мундиалей: 20 (1934, 38, 1954-2022)
- Лучший результат: 4 чемпионства, 4 серебра и 4 бронзы
Легенды сборной
В истории сборной Германии больше всего легендарных игроков на уровне с бразильцами. В разное время за эту команду играли Франц Беккенбауэр, Карл-Гайнц Руммениге, Руди Феллер, Юрген Клинсман, Оливер Бирхофф, Майкл Баллак…
Но давайте вспомним тех, кто еще недавно был лицом этой команды – Миро Клозе и Бастиан Швайнштайгер. Форвард сборной Германии вообще легенда мундиалов, ведь забил на них больше голов!
Как прошли на ЧМ-2022?
У немцев была очень простая группа в квалификации на чемпионат мира. Исландия уже далеко не та, что была в 2016 году, Румыния далеко не та, которая была 15-20 лет назад.
С такими соперниками Германия смогла завоевать 27 очков в десяти матчах и легко занять первое место.
- Германия – 27
- Северная Македония – 18
- Румыния – 17
- Армения – 12
- Исландия – 9
- Лихтенштейн – 1
Весь состав сборной Германии на ЧМ-2022
У Ганга Флика были проблемы с выбором состава, ведь некоторые игроки получили травмы и не смогли восстановиться в турнире. В первую очередь, очередной форум пропустит Марко Ройс, для которого это была последняя возможность поехать на мундиаль.
Также не сыграет на турнире и Тимо Вернер. Не вызывал наставник таких игроков, как Матс Гуммельс и Робин Хосенс. В заявке нашлось место для нескольких неожиданных имен.
Главная звезда: Германия очень сбалансированная команда, в которой выделяются многие персоналии, это и легендарные Нойер с Мюллером, и звезды нового поколения Киммих из Сане. Но главной звездой мы считаем Сержа Гнабри. От его игры будет многое зависеть на этом первенстве.
На кого стоит обратить внимание: в звездном атакующем звене сборной Германии нашлось место и для юного бриллианта – Джамал Мусиала мог сейчас поехать на ЧМ в составе сборной Англии, но в свое время сделал выбор в пользу Германии. Он уже стал важным игроком Баварии, теперь должен показать, что и в Бундестим он не просто пассажир.
Вратари:
- Мануэль Нойер (Бавария),
- Марк-Андре тер Штеген (Барселона),
- Кевин Трапп (Айнтрахт)
Защитники:
- Армель Белла-Кочап (Саутгемптон),
- Маттиас Гинтер,
- Кристиан Гюнтер (оба - Фрайбург),
- Тило Керер (Вест Хэм),
- Лукас Клостерманн,
- Давид Раум (оба - РБ Лейпциг),
- Антонио Рюдигер (Реал Мадрид),
- Нико Шлоттербек,
- Никлас Зюле (оба - Боруссия Дортмунд)
Полузащитники:
- Карим Адейеми,
- Юлиан Брандт (оба - Боруссия Дортмунд),
- Леон Горетцка,
- Йозуа Киммих,
- Томас Мюллер,
- Джамал Мусиала,
- Лерой Сане (все - Бавария),
- Марио Гетце (Айнтрахт),
- Илкай Гюндоган (Манчестер Сити),
- Кай Хавертц (Челси),
- Йонас Хофманн (Боруссия Менхенгладбах)
Нападающие:
- Никлас Фюллькруг (Вердер),
- Серж Гнабри (Бавария),
- Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд)
Шансы на победу Германии на турнире
Национальная сборная Германии в этом году не будет считаться главным фаворитом, но, конечно, входит список тех, кто имеет довольно неплохие шансы на чемпионство.
Да, на чемпионатах мира всегда происходит много разных неожиданных событий. У Германии точно не такой мощный состав, каким он был в 2014 году, но и эти ребята могут преподнести неожиданный результат и одержать победу.
Расписание матчей сборной Германии
на Чемпионате Мира 2022
Группа E
23 ноября, 15:00, Германия – Япония
27 ноября, 21:00, Германия – Испания
1 декабря, 21:00, Коста-Рика – Германия