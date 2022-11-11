Германия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Германии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Четырехкратные чемпионы мира начнут новый поход за Кубком мира.

Сборная Германии в 2018 году провалилась и потеряла статус лучшей команды мира, поэтому этот мундиаль для них будет еще и возможностью исправиться за тот позорный результат.

В одной группе немцы сразу же встретятся с командой Испании, но два других соперника, честно говоря, не должны делать проблем команде Ганзи Флика.

Досье команды

Прозвище: Die Mannschaft (в переводе с нем. Команда)

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 11

Главные достижения: чемпионы мира (1954, 74, 90, 2014).

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Сборная Германии пропустила всего два чемпионата мира, среди которых был и самый первый. В 1934 году, на дебютном для себя Мундиале они стали третьими. После этого Германия чаще завершала мировые первенства с медалями любого сорта, чем без них.

Кроме четырех побед у них также есть четыре поражения в финалах, четыре третьих места и однажды они стали четвертыми. И только в прошлом ЧМ провалились и не смогли даже выйти из группы.

Количество мундиалей: 20 (1934, 38, 1954-2022)

Лучший результат: 4 чемпионства, 4 серебра и 4 бронзы

Легенды сборной

В истории сборной Германии больше всего легендарных игроков на уровне с бразильцами. В разное время за эту команду играли Франц Беккенбауэр, Карл-Гайнц Руммениге, Руди Феллер, Юрген Клинсман, Оливер Бирхофф, Майкл Баллак…

Но давайте вспомним тех, кто еще недавно был лицом этой команды – Миро Клозе и Бастиан Швайнштайгер. Форвард сборной Германии вообще легенда мундиалов, ведь забил на них больше голов!

Как прошли на ЧМ-2022?

У немцев была очень простая группа в квалификации на чемпионат мира. Исландия уже далеко не та, что была в 2016 году, Румыния далеко не та, которая была 15-20 лет назад.

С такими соперниками Германия смогла завоевать 27 очков в десяти матчах и легко занять первое место.

Германия – 27 Северная Македония – 18 Румыния – 17 Армения – 12 Исландия – 9 Лихтенштейн – 1

Весь состав сборной Германии на ЧМ-2022

У Ганга Флика были проблемы с выбором состава, ведь некоторые игроки получили травмы и не смогли восстановиться в турнире. В первую очередь, очередной форум пропустит Марко Ройс, для которого это была последняя возможность поехать на мундиаль.

Также не сыграет на турнире и Тимо Вернер. Не вызывал наставник таких игроков, как Матс Гуммельс и Робин Хосенс. В заявке нашлось место для нескольких неожиданных имен.

Главная звезда: Германия очень сбалансированная команда, в которой выделяются многие персоналии, это и легендарные Нойер с Мюллером, и звезды нового поколения Киммих из Сане. Но главной звездой мы считаем Сержа Гнабри. От его игры будет многое зависеть на этом первенстве.

На кого стоит обратить внимание: в звездном атакующем звене сборной Германии нашлось место и для юного бриллианта – Джамал Мусиала мог сейчас поехать на ЧМ в составе сборной Англии, но в свое время сделал выбор в пользу Германии. Он уже стал важным игроком Баварии, теперь должен показать, что и в Бундестим он не просто пассажир.

Вратари:

Мануэль Нойер (Бавария),

Марк-Андре тер Штеген (Барселона),

Кевин Трапп (Айнтрахт)

Защитники:

Армель Белла-Кочап (Саутгемптон),

Маттиас Гинтер,

Кристиан Гюнтер (оба - Фрайбург),

Тило Керер (Вест Хэм),

Лукас Клостерманн,

Давид Раум (оба - РБ Лейпциг),

Антонио Рюдигер (Реал Мадрид),

Нико Шлоттербек,

Никлас Зюле (оба - Боруссия Дортмунд)

Полузащитники:

Карим Адейеми,

Юлиан Брандт (оба - Боруссия Дортмунд),

Леон Горетцка,

Йозуа Киммих,

Томас Мюллер,

Джамал Мусиала,

Лерой Сане (все - Бавария),

Марио Гетце (Айнтрахт),

Илкай Гюндоган (Манчестер Сити),

Кай Хавертц (Челси),

Йонас Хофманн (Боруссия Менхенгладбах)

Нападающие:

Никлас Фюллькруг (Вердер),

Серж Гнабри (Бавария),

Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд)

Шансы на победу Германии на турнире

Национальная сборная Германии в этом году не будет считаться главным фаворитом, но, конечно, входит список тех, кто имеет довольно неплохие шансы на чемпионство.

Да, на чемпионатах мира всегда происходит много разных неожиданных событий. У Германии точно не такой мощный состав, каким он был в 2014 году, но и эти ребята могут преподнести неожиданный результат и одержать победу.

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Расписание матчей сборной Германии

на Чемпионате Мира 2022

Группа E

23 ноября, 15:00, Германия – Япония

27 ноября, 21:00, Германия – Испания

1 декабря, 21:00, Коста-Рика – Германия