Испания на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Испании на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Сборная Испании почти всегда входит в число главных фаворитов чемпионатов мира, но часто их ожидает безумная неудача.

Вот и на этот раз в Катаре они будут одними из многих команд, от которых ожидают выхода в поздние стадии турнира.

Но ведь на старте они получили одного очень опасного соперника – сборную Германии. Так что за событиями в их группе будет очень интересно наблюдать.

Досье команды

Прозвище: Фурия роха

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 7

Главные достижения: чемпионы мира (2010), чемпионы Европы (1964, 2008, 2012), победители Олимпиады 1992

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Скорее всего, если Вас спросят, сколько раз сборная Испании выходила в полуфиналы чемпионатов мира, ответ будет – раз 5-8.

Источник: Getty Images

А вот по сути это далеко не так. Испанцы по факту были в полуфиналах мундиалов всего ОДИН раз, в 2010 году, когда и стали чемпионами мира. Да, было еще четвертое место в 1950 году, но тогда не было плей-офф, а все решалось в финальной группе из четырех команд.

Количество мундиалов: 16 (1934, 50, 62, 66, 1978-2022)

Лучший результат: чемпионы 2010

Легенды сборной

Одна из таких легенд несколько дней назад объявила о завершении своей карьеры (но впоследствии вернулась) – речь о Жераре Пике. Он был одним из создателей чемпионства Испании в 2010 году, вместе с Икером Касильясом, Карлесом Пуйолем, Серхио Рамосом, Андреасом Иньестой, Хави и Давидом Вильей.

Источник: Getty Images

Как прошли на ЧМ-2022?

Группа в испанке была не из самых трудных, ведь Швеция в последние годы не удивляет результатами, вот и здесь скандинавы победили испанцев дома, а на выезде проиграли грекам и грузинам.

Испания одержала шесть побед в восьми матчах, чего хватило для уверенной победы в своей отборочной группе.

Испания – 19 Швеция – 15 Греция – 10 Грузия – 7 Косово – 5

Весь состав сборной Испании на ЧМ-2022

У нынешней Испании нет такого количества действительно звездных футболистов, как это было 10-12 лет назад. Более того, главный тренер Луис Энрике даже "отвергает" тех, кто есть. Речь идет о голкипере Манчестере Юнайтеде Давиде Де Хеа, которого тренер не позвал на турнир.

Главная звезда: Серхио Рамос уже 100500 лет выступает за сборную Испании и этот турнир станет для него последним в красной футболке. Центрбек уже давно не на главных ролях ни в клубе, ни в сборной, но до сих пор является самым звездным игроком этой команды.

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На кого стоит обратить внимание: Главные таланты испанцев, конечно же, это Педри и Гави. Но за этими ребятами, скорее всего, многие наблюдают почти каждую неделю, а вот Дани Ольмо из РБ Лейпцига, это тот парень, который может заработать себе повышение на этом турнире, демонстрируя крутую игру.

Шансы на победу Испании на турнире

Как и всегда, испанцы входят в число 6-7 фаворитов чемпионата мира, но, конечно, в этот раз они не являются теми, о ком говорят сразу.

У испанцев, во-первых, очень интересная группа – выходить из нее они обязаны, но первое место им точно не гарантировано. Хотя и выходят они в плей-офф на непростых бельгийцев или хорватов.

Конечно, шансы у команды Луиса Энрике будут, но их чемпионство будет несколько неожиданным.

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Расписание матчей сборной США

на Чемпионате Мира 2022

Группа E

23 ноября, 18:00, Испания – Коста-Рика

27 ноября, 21:00, Испания – Германия

1 декабря, 21:00, Япония – Испания